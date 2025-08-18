राहुल गांधी की बिहार में 'मतदाता अधिकार यात्रा' दूसरे दिन पहुंची गया जिले के गुरारू, 32 वातानुकूलित कंटेनरों में की गई थी ठहरने की व्यवस्था

पटना: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ का सोमवार को दूसरा दिन रहा। इस दौरान सोमवार को मतदाता अधिकार यात्रा औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर से शुरू होकर अंबा और कुटुंबा होते हुए रफीगंज के बाद शाम तक गुरारू पहुंची। यहां खलीस पार्क में एक जनसभा को नेताद्वय ने संबोधित किया। इसके बाद यात्रा के दौरान नेताओं के ठहरने के लिए साथ चल रहे 32 वातानुकूलित कंटेनरों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रात्रि विश्राम किया।

बता दें कि यात्रा पैदल मार्च के बजाय वाहनों से की जा रही है, लेकिन इस दौरान राहुल और तेजस्वी लगातार स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जगह-जगह कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने झंडे-बैनर के साथ नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। यात्रा के पहले दिन राहुल-तेजस्वी ने करीब 60 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस दौरान दोनों नेता एक खुली गाडी में चलते दिखे। पहले दिन की यात्रा का शुभारंभ सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा से हुआ था।

दोपहर बाद शुरू हुई यात्रा डेहरी होते हुए शाम को औरंगाबाद जिले के कुटुंबा पहुंची, जहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया और फिर बभंडी ग्राउंड में रात्रि विश्राम किया। सोमवार की सुबह-सुबह राहुल गांधी औरंगाबाद जिले के देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के उपरांत जब उनका काफिला मंदिर से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक हुई अफरातफरी में उनकी गाड़ी की चपेट में आकर एक एनएसजी कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काफिला मंदिर परिसर से बाहर निकल ही रहा था कि तेजी में हुई हलचल के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी से टक्कर लगने से कमांडो सड़क पर जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुरक्षा घेरे में मौजूद लोग भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा टीम ने घायल कमांडो को उठाकर नज़दीकी औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है।

डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर बताते हुए लगातार निगरानी रखने की बात कही है। घटना के चलते देव सूर्य मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में भी बेचैनी फैल गई। हालांकि, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया।

उल्लेखनीय है राहुल गांधी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में रहते हैं और उनके साथ हमेशा प्रशिक्षित एनएसजी कमांडो तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके ही काफिले में सुरक्षाकर्मी घायल होने पर सुरक्षा इंतज़ामों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने घटना पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है।

इस बीच कांग्रेस ने इस अभियान को धार देने के लिए एक्स पर भोजपुरी में एक वीडियो गाना जारी किया है। इस गाने के बोल हैं– “भाजपा और चुनाव आयोग वोटवा चोर लागेला, वोटिंग में भईल घोटाला, राहुल भइया का खुलासा।” गीत में बेरोजगारी, संविधान पर हमले और फर्जी वोटिंग का जिक्र कर भाजपा को “चोरों की टोली” बताया गया है।

वीडियो में कई चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं, उनमें बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज होना, उनके फर्जी वोटर होने का दावा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी का नाम मतदाता सूची से गायब होना, 22 मृतक लोगों के नाम मतदाता सूची में मौजूद होना, जमुई में एक ही पते पर 230 लोगों का नाम दर्ज होना। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी के 5 बड़े सबूत बताया है और दावा किया है कि यह चुनावी धांधली लोकतंत्र पर हमला है।

बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम से 16 दिन लंबी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत की थी। यह यात्रा 23 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी और 1,300 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगी। इसका समापन 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे।

