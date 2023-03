राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने का मामलाः कांग्रेस ने कहा-देशभर में ‘जन आंदोलन’, जयराम रमेश बोले-जरा घटनाक्रम समझिये...

Highlights कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। राहुल गांधी को जानबूझकर अयोग्य घोषित किया गया है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

नई दिल्लीः राहुल गांधी को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे ले जाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर जन चेतना कार्यक्रम, संविधान बचाओ कार्यक्रम अभियान चलाया जाएगा।

यह कार्यक्रम सोमवार से शुरू होगा। कांग्रेस की रणनीतिक बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि देशभर में ‘जन आंदोलन’ शुरू किया जाएगा। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के आंदोलन बन जाने से भाजपा बौखला गई है। कांग्रेस की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि हम देशभर में यह मुद्दा लेकर जाएंगे।

"Fighting for voice of India, ready to pay any price": Rahul Gandhi after disqualification as MP



Read @ANI Story | https://t.co/9vIBJn3cuC#RahulGandhi#Congress#LokSabhapic.twitter.com/4ORaOQt26H