VIDEO: बिहार के नवादा में 'वोट अधिकार यात्रा' के दौरान राहुल गांधी की कार ने पुलिस कांस्टेबल को मारी टक्कर, कांग्रेस नेता ने पूछा हालचाल

नवादा: बिहार के नवादा जिले में मंगलवार को 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को ले जा रहे एक वाहन की चपेट में आने से एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। यह घटना तब हुई जब राजनीतिक रैली में उमड़ी भारी भीड़ के बीच एक कांस्टेबल का पैर गाड़ी के नीचे फँस गया।

सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और घायल कांस्टेबल को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से कांस्टेबल का हालचाल पूछा और यह जानकर राहत महसूस की कि उनकी हालत स्थिर है।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह दुर्घटना गांधी की चल रही 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान हुई, जो 17 अगस्त से शुरू होकर मंगलवार को नवादा पहुँची। पूरे बिहार में इस यात्रा के पीछे भारी भीड़ उमड़ रही है।

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए, गांधी ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और सुनियोजित तरीके से मतदाताओं को दबाने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा, "बिहार में लाखों लोग जिन्होंने मतदान किया था और जिनके नाम मतदाता सूची में थे, उनके नाम हटा दिए गए हैं।"

उन्होंने चुनाव आयोग पर "वोट चुराने" के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में चुनावों में धांधली का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने कहा, "बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, उनके नाम मतदाता सूची में थे और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए... चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साझेदारी है। वे एक साथ वोट चुरा रहे हैं... नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त आपके वोट छीन रहे हैं। तेजस्वी, मैं और अन्य नेता उन्हें बताना चाहते हैं कि हम आपको बिहार के वोट नहीं चुराने देंगे। उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश में चुनाव चुराए हैं।"

