Rahul Gandhi: मुझे 19 वर्षों के लिए यह घर देने वाले भारत के लोगों का शुक्रिया, राहुल ने सरकारी बंगला खाली करने के बाद कहा-सच बोलने की कीमत चुकाई, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास से अपना सारा सामान ले गए। “मोदी उपनाम” से संबंधित मामले में टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी। 22 अप्रैल तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था।

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने के बाद कहा कि सच बोलने की कीमत चुकाई, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे 19 वर्षों के लिए यह घर देने वाले भारत के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय तक 10 जनपथ (सोनिया गांधी के आवास) पर रहूंगा, मुद्दे उठाना जारी रखूंगा। ये घर 19 साल के लिए देश की जनता ने मुझे दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इसे खाली कर रहा हूं। सच्चाई किसी न किसी को बोलनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं।

"Ready to pay any price for speaking truth": Rahul Gandhi after vacating Delhi bungalow



