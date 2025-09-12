VIDEO: दिशा बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस
By रुस्तम राणा | Updated: September 12, 2025 16:51 IST2025-09-12T16:51:30+5:302025-09-12T16:51:30+5:30
यह घटना कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा बैठक के दौरान हुई, जहाँ समिति के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने ज़ोर देकर कहा कि सभी चर्चाएँ उनसे सलाह-मशविरा करके ही होनी चाहिए।
लखनऊ: रायबरेली में दिशा समिति की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि चूँकि राहुल गांधी संसद में अध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं करते, इसलिए उन पर भी उनके निर्देशों का पालन करने का कोई दायित्व नहीं है। इससे पहले, जब राहुल गांधी ने रायबरेली का अपना दौरा शुरू किया, तो सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के बारे में अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े हालिया विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया।
सिंह ने कहा, "राहुल गांधी बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की माँ के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के मुद्दे पर चुप रहे। गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री की माँ के बारे में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की निंदा करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए।" इस बैठक में अमेठी के सांसद केएल शर्मा और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए, हालाँकि ऊँचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे विशेष रूप से अनुपस्थित रहे।
- राहुल गांधी एक दिन पहले रायबरेली आए थे— Vaibhava Pandey (@VaibhavaPandey) September 12, 2025
- यहां उनके राज्य मंत्री दिनेश सिंह के बीच बहस हो गई
- दिनेश सिंह एक जमाने में गांधी परिवार के खास होते थे
-------#RahulGandhipic.twitter.com/epHt5Fjhrm
बाद में न्यूज़18 से बात करते हुए, सिंह ने बताया कि गांधी दिशा दिशानिर्देशों के बाहर बैठक करना चाहते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। सिंह ने कहा, "हमें गलत बयानों को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि गांधी एक टीम और तीन पन्नों के ड्राफ्ट के साथ आते हैं।
चाय परोसने के दौरान तनाव कुछ देर के लिए कम हो गया, जब मंत्री ने मज़ाक में चाय परोसने के बारे में दिशा के दिशानिर्देशों का हवाला दिया और गांधी ने सिंह को अतिरिक्त चाय और बिस्किट की पेशकश की। पूर्व कांग्रेस सदस्य सिंह, जो 2018 में भाजपा में शामिल हुए थे, रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से गांधी परिवार के खिलाफ दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।