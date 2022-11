राहुल गांधी का महाराष्ट्र में पीएम मोदी पर हमला, बोले- "गुजरात चुनाव जीतने के लिए आपके यहां लगने वाले प्रोजेक्ट वहां भेजे जा रहे हैं"

Highlights राहुल गांधी ने नांदेड़ में पीए मोदी पर किया हमला, लगाया महाराष्ट्र के साथ दोहरा व्यवहार का आरोप महाराष्ट्र से यहां प्रोजेक्ट छीनकर गुजरात भेजा गया ताकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को मदद मिले मोदी सरकार महाराष्ट्र से न केवल पैसे बल्कि युवाओं की नौकरी और उनका भविष्य भी छीन रही है

नांदेड़:राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक जनसभा में भाजपा शासित पड़ोसी राज्य गुजरात का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के दोहरा बर्ताव कर रही है और यहां प्रोजेक्ट छीनकर गुजरात भेजा जा रहा ताकि वहां पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई जा सके।

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के लोगों इस बात को जान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट गुजरात भेजे जा रहे हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव हैं। हाल में एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चला गया। उससे पहले फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया था। केंद्र सरकार महाराष्ट्र से पैसे के अलावा युवाओं की नौकरी और उनका भविष्य भी छीन रही है।"

