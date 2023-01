सुरक्षा में चूक पर बोले राहुल गांधी, "मुझे गले लगाने आया था"

Highlights भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है राहुल की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया राहुल गांधी ने किया सुरक्षा में चूक से इनकार

होशियारपुर: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। यहां होशियारपुर जिले के टांडा में यात्रा के दौरान राहुल गांधी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल ने कहा, "मैंने देखा कि एक व्यक्ति मुझे गले लगाने के लिए आया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इसे सुरक्षा में चूक क्यों कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उत्साह से भरी हुई है इसलिए ऐसा हुआ। सुरक्षा के लोगों ने उस व्यक्ति की जांच की और पाया कि वह बस उत्साहित था।

