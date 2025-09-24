मैंने हाइड्रोजन बम की बात की है, वो आ रहा है..., राहुल गांधी बोले-'वोट चोरी' पर BJP की सच्चाई पूरे देश के सामने जल्द, देखिए वीडियो
By एस पी सिन्हा | Updated: September 24, 2025 18:38 IST2025-09-24T18:37:15+5:302025-09-24T18:38:02+5:30
देश में जातिगत जनगणना होगी। आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे। इन वादों के पीछे सोच थी कि आज भी देश में अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है।
पटनाः पटना में सीडब्लूसी की बैठक में शामिल होने के बाद अति पिछड़ा संवाद सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अति पिछड़ों, एससी-एसटी के इस्तेमाल कर उन्हें छोड़ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कि 20 साल में उन्होंने कभी उनका अधिकार नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार उन्हें वह अधिकार देगी, जो संविधान में उनके लिए है। इस दौरान उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि 15 दिन में हम अलग अलग जिले में गए। बिहार के युवाओं को हमने बताया कि संविधान पर देश में आक्रमण हो रहा है। आपका जो हक है, वह आपसे चोरी किया जा रहा है।
लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कहीं।— Congress (@INCIndia) September 24, 2025
⦁ देश में जातिगत जनगणना होगी
⦁ आरक्षण में 50% की दीवार तोड़ेंगे
इन वादों के पीछे सोच थी कि आज भी देश में अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है।
हम जातिगत… pic.twitter.com/dGqh1U4FTn
उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं ने अपनी पूरी शक्ति यात्रा में डाल दी। हम सब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमने नरेंद्र मोदी से पूरे देश में जाति जनगणना और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि हम जातिगत गणना करना चाहते हैं ताकि पिछड़ों की सही संख्या सामने आ सके।
उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित प्रदर्शन करना मना है। एक तरफ ऐसी सोच है, जबकि दूसरी तरफ हमारी सोच है- जहां हम अतिपिछड़ा समाज को विजन देना चाहते हैं।— Congress (@INCIndia) September 24, 2025
ये विजन हमारा या किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि अतिपिछड़ा समाज का विजन है। इसी के तहत हमने अतिपिछड़ा समाज के नेताओं, लोगों से… pic.twitter.com/5PIENlcLmP
वहीं, यूपी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में जातिगत प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आज हम लोगो ने अति पिछड़ा समाज के विजन का जिक्र किया। जिसे सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। उन्होंने इन विजन को ऐतिहासिक बताया। 25 करोड़ सरकारी ठेके में पिछड़ों को 50 परसेंट आरक्षण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इससे इन समाज के लोगों को फायदा होगा।
मैंने हाइड्रोजन बम की बात की है, वो आ रहा है...— Congress (@INCIndia) September 24, 2025
'वोट चोरी' का हाइड्रोजन बम आने के बाद BJP की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 पटना, बिहार pic.twitter.com/spvARcVvKg
यह 10 विजन हमने नहीं बनाया। यह इन समाज के लोगों से पूछकर तैयार किया गया है। उन्होंने गारंटी देते हुए बताया कि यह होगा। हर वर्ग को सही भागीदारी मिलेगी। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह काम नहीं करना चाहिए।
लेकिन 20 साल से उन्होंने यह काम नहीं किया। वह सिर्फ आपसे वोट ले रहे थे और यूज करने के बाद आपको फेंक रहे थे। उन्होंने एक बार फिर मतदाताओं के मुद्दे पर हाइड्रोजन बम लाने की घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग इसे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन बिहार के युवा ने उन्हें पहले ही रोक दिया।