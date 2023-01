पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे, लेकिन उन्होंने GST, नोटबंदी लागू नहीं किया; कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी

कुरुक्षेत्रः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में महाभारत के कौरव और पांडवों की बात की। और इसे मौजूदा सरकार और विपक्ष से जोड़कर देखा। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां महाभारत हुआ था। राहुल गांधी ने यहां कहा कि पांडव 'सभी धर्मों' के समर्थक थे और वे 'तपस्वी' थे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पांडवों ने नोटबंदी और जीएसटी लागू नहीं किया क्योंकि वे तपस्वी थे। लोगों ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि क्या उस वक्त सभी धर्म कौन से थे।

राहुल गांधी ने कहा- “एक ओर ये पाँच तपस्वी थे और दूसरी ओर एक भीड़-भाड़ वाला संगठन था। पांडवों के साथ सभी धर्मों के लोग थे। इस (भारत जोड़ो) यात्रा की तरह। कोई किसी से नहीं पूछता कि वह कहां से आता है। यह प्यार की दुकान है। पांडव भी अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने भी नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोली थी।''

गांधी ने आगे दावा किया कि पांडवों ने नोटबंदी और जीएसटी लागू नहीं किया क्योंकि वे तपस्वी थे। बकौल राहुल गांधी- “क्या पांडवों ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू किया? क्या उन्होंने कभी ऐसा किया होगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वे तपस्वी थे और वे जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि कानून तपस्वियों से इस जमीन की चोरी करने का एक तरीका है…। (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों पर दस्तखत जरूर किए, लेकिन इसके पीछे भारत के 2-3 अरबपतियों की ताकत थी, आप माने या न माने।

