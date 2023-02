एनएसए प्रमुख डोभाल ने ‘अग्निपथ’ योजना बनाई, राहुल गांधी ने कहा-सेना के अधिकारियों ने बताया, यह योजना संघ और गृह मंत्रालय से आई,  सेना से नहीं आई

Highlights यात्रा के दौरान मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं प्रमुख हैं। युवाओं को ‘अग्निवीर’ बनाने वाली योजना से उन्हें फायदा होगा।

नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ‘अग्निपथ’ योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और गृह मंत्रालय द्वारा लाई गई है और इसे सेना पर थोपा गया है।

उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के अनुभव का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें इस दौरान जनता की आवाज को बहुत गहराई से सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा, ‘‘यात्रा के दौरान मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला।

सबसे ज्यादा जिन मुद्दों के बारे में लोगों ने मुझसे कहा, उनमें बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं प्रमुख हैं।’’’ राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बात से सहमत नहीं है कि युवाओं को ‘अग्निवीर’ बनाने वाली योजना से उन्हें फायदा होगा।

They said Agniveer scheme being coerced on Army. Retired officers said that people are being given arms training & then asked to go back to society, this will lead to violence: Rahul Gandhi pic.twitter.com/YlELfiJUJA