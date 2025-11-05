ब्राजीलियाई मॉडल ने हरियाणा में दिया वोट, मतदाता सूची में 22 बार दिखाई दी; राहुल गांधी ने BJP की जीत पर उठाए सवाल
Rahul Gandhi PC: राहुल गांधी ने हरियाणा में बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि लाखों वोटों में हेराफेरी की गई, जिसमें डुप्लिकेट और अमान्य प्रविष्टियाँ भी शामिल हैं। कथित तौर पर एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल कई वोट डालने के लिए किया गया। गांधी ने चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनके पास चुनाव परिणामों को बदलने की योजना के अपने दावे के समर्थन में सबूत हैं।
Rahul Gandhi PC: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिये ‘‘वोट चोरी’’ की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ब्राज़ीलियाई मॉडल ने हरियाणा में कम से कम 10 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर 22 बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा की जीत "फर्जी वोटों" और डाक मतपत्रों में "बड़े पैमाने पर हेरफेर" के ज़रिए सुनिश्चित की गई। कांग्रेस 22,000 वोटों से चुनाव हार गई, लेकिन यह महिला कौन है? वह हरियाणा में 10 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर 22 बार मतदान करती है। उसके कई नाम हैं।
राहुल ने कहा, "इसका मतलब है कि यह एक केंद्रीकृत ऑपरेशन है। वह महिला एक ब्राज़ीलियाई मॉडल है।" उन्होंने दावा किया, "यह एक स्टॉक फोटो है और वह हरियाणा में ऐसे 25 लाख रिकॉर्डों में से एक हैं।" बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गांधी ने कहा, "सभी सर्वेक्षणों में कांग्रेस की 52 से 62 सीटों के साथ जीत की ओर इशारा किया गया था, फिर भी नतीजे बिल्कुल अलग थे।"
उन्होंने आगे कहा, "हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार, डाक मत सामान्य मतों के रुझान से मेल नहीं खाते।"
उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस केवल 22,000 वोटों से हारी, जबकि कुल वोटों का अंतर 1.18 लाख था।
उन्होंने कहा, "हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है, 12.5 प्रतिशत फर्जी वोट। उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता डेटा तक पहुँच को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाते हुए कहा, "लगभग 93,000 पते अमान्य थे।" गांधी ने कहा कि वह "चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर 100 प्रतिशत प्रमाण के साथ सवाल उठा रहे हैं," और इन विसंगतियों को "अविश्वसनीय" बताया।"
राहुल गांधी ने कहा, "मैं चाहता हूँ कि भारत के युवा, जेन Z, इसे स्पष्ट रूप से समझें क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। मैं चुनाव आयोग, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे 100 प्रतिशत प्रमाण के साथ कर रहा हूँ।"
राहुल गांधी ने कहा, "हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी। कृपया उनके (हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी) चेहरे पर मुस्कान और उस 'व्यवस्था' पर ध्यान दें जिसकी वह बात कर रहे हैं।"
राहुल गांधी ने कहा, "जब सभागार में भाजपा की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप चलाया गया। एक महिला मतदान में 223 बार दिखाई देती है और जितनी बार चाहे उतनी बार वोट कर सकती है। चुनाव आयोग के पास इस बात का डेटा है कि उसने कितनी बार मतदान किया। राहुल गांधी ने कहा, "यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी।"
