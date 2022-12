राहुल गांधी चीन की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए - अनुराग ठाकुर

Highlights राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का जुबानी हमला राहुल पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाया पूछा- जब डोकलाम हुआ था तब राहुल चीन के अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे?

भोपाल: भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने मध्य प्रदेश के भोपाल में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग सेना पर सवाल उठाते हैं और उनका अपमान करते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक किया और डोकलाम में चीन को माकूल जवाब दिया।

Bhopal, Madhya Pradesh | Rahul Gandhi should worry about his party. Our Army under the strong leadership of PM Modi did Surgical Strike, Balakot Strike and gave a befitting reply in Doklam. People like Rahul Gandhi question the Army and insult them: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/uMHaHKkrQs