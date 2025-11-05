राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का किया खुलासा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई फाइलें
Rahul Gandhi PC: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नाम और तस्वीरें धुंधला करना नकल का एक आम तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक सेकंड में डुप्लिकेट तस्वीरें हटा सकता है, लेकिन वह ऐसा भाजपा की मदद के लिए नहीं कर रहा है।
Rahul Gandhi PC: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भाजपा और हरियाणा चुनाव में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार, 5 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए, 4 नवंबर को "द एच फाइल्स" नामक "सबूत" का अगला बड़ा सेट साझा किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग "सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर वोट चुराने के लिए काम कर रहा है"।
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को दोपहर बाद नई दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई, जो बिहार चुनाव में मतदान शुरू होने से ठीक दो दिन पहले है।
इससे पहले उन्होंने इसी तरह की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थीं—पहली अगस्त में, जिसमें कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे कुछ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी के बारे में बात की गई थी, और दूसरी लगभग एक महीने बाद, जिसमें "बड़े पैमाने पर मतदाता विलोपन घोटाले" का आरोप लगाया गया था।
सितंबर में अपने भाषण में, उन्होंने "वोट चोरी" पर सबूतों का वादा किया हुआ "हाइड्रोजन बम" गिराने से पहले ही कहा था कि इसके लिए तैयारी चल रही है।
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने आरोपों का जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दावों को खारिज कर दिया है। इससे पहले, चुनाव आयोग ने गांधी को अपने दावों को सबूतों के साथ हलफनामे के रूप में पेश करने की चुनौती दी थी, जिस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि उन्होंने केवल चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों का इस्तेमाल किया है और संविधान की शपथ ले ली है।