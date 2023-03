लंदन में दिए बयान पर विरोध के बीच राहुल गांधी की एस.जयशंकर के साथ तस्वीरें वायरल, विदेश मंत्री ने खुद फोटो की शेयर

Highlights जी-20 अध्यक्षता की सलाकार समिति की बैठक में विपक्षी पार्टियां हुई शामिल राहुल गांधी, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई विपक्ष के नेता हुए शामिल विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के साथ तस्वीरें की साझा

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को भारत की जी-20 अध्यक्षता पर एक सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश की विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें सामने आई है।

इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई विपक्षी नेताओं ने भाग लिया। विदेश मंत्री ने बैठक के बाद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से समिति के सदस्यों के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए सभी को धन्यवाद दिया है।

Chaired the Parliamentary Consultative Committee for External Affairs on India’s G20 Presidency.



Thank members for their active participation. pic.twitter.com/3DW5HrR5zq