'राहुल गांधी असीम मुनीर के बेस्ट फ्रैंड हैं': एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर चुप्पी साधने के लिए भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उनकी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को "पाकिस्तान की बी टीम" करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, भंडारी ने रविवार को एशिया कप फाइनल जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई न देने के लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया।

भंडारी ने X पर लिखा, "एक तरफ़, राहुल गांधी ने अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम को खेल के मैदान में पाकिस्तान को हराने पर बधाई नहीं दी है! वहीं दूसरी तरफ़, जब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है, तो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल भावना की बात कर रहे हैं!"

भाजपा नेता ने सवाल किया, "कांग्रेस हमेशा भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन क्यों करती है!" और कांग्रेस को "पाकिस्तान की बी टीम" करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया, "#ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। #ऑपरेशन तिलक में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है।" भंडारी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को "असीम मुनीर का सबसे अच्छा दोस्त" बताया।

Congress is against India's national interest!



On one hand:



Rahul Gandhi has not yet congratulating the Indian cricket team on thrashing Pakistan on sports battlefield!



On the other hand:



When Pakistan is completely cornered, you have Congress leaders asking for sportsman… — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 29, 2025

राहुल गांधी का कोई संदेश नहीं

भंडारी का यह बयान रविवार को दुबई में भारत द्वारा एशिया कप के रोमांचक फाइनल में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ पाँच विकेट से जीत के एक दिन बाद आया है। यूएई में आयोजित ट्वेंटी-20 टूर्नामेंट पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एशियाई क्रिकेट दिग्गजों की आमने-सामने की बैठक थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के लिए भारत को बधाई दी है, लेकिन राहुल गांधी के बधाई संदेश का इंतजार है। दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर।"

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "खेल के मैदान पर #ऑपरेशनसिंदूर। नतीजा एक ही है - भारत जीतता है!" कांग्रेस ने भारत की एशिया कप जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल ने भारत की एशिया कप जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की।



Web Title: ‘Rahul Gandhi is best friend of Asim Munir’: BJP slams Congress for silence after India's win over Pak in Asia Cup final