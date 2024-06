राहुल गांधी ने वाराणसी में पीएम मोदी की कार पर चप्पल से हमले का किया बचाव, कहा- लोग अब उनसे नहीं डरते

Highlights सुरक्षा उल्लंघन की घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने इस कृत्य का बचाव किया कांग्रेस नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग उनसे डरते नहीं हैं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की मूल अवधारणा नष्ट हो गई है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (20 जून) को उस घटना का बचाव किया जिसमें मंगलवार (18 जून) को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने चप्पल फेंकी थी। कांग्रेस नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "लोग उनसे डरते नहीं हैं।" सुरक्षा उल्लंघन की घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने इस कृत्य का बचाव किया और कहा कि "मोदी की मूल अवधारणा नष्ट हो गई है।" सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पत्रकारों और नेटिज़न्स के साथ-साथ दक्षिणपंथी हैंडलों द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि मंगलवार (18 जून) को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाहन पर चप्पल फेंकी गई।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि मंगलवार (18 जून) को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलेटप्रूफ गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई। बुधवार (19 जून) को वायरल हुए इस घटना के वीडियो में एक सुरक्षा अधिकारी को चप्पल उठाते हुए दिखाया गया है जो भीड़ में से किसी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर पीएम मोदी की कार की विंडशील्ड पर फेंकी गई थी। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली नज़र में यह घटना सुरक्षा उल्लंघन का मामला लग रहा है।

WATCH: Somebody the other day in Varanasi itself threw a chappal on prime minister’s car, the basic concept of Narendra Modi has been destroyed in this election. People are no more scared of him: Rahul Gandhi pic.twitter.com/IV8dUzS5GK