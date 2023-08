राहुल गांधी ने रावण से की मोदी की तुलना, कहा- पीएम सिर्फ अडानी और अमित शाह की सुनते हैं

Highlights राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि आप पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं। राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में भारत की 'हत्या' की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मणिपुर में भारत को मार डाला। न केवल मणिपुर बल्कि उन्होंने भारत को मार डाला।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करते हुए कहा कि रावण सिर्फ मेघनाद और कुंभकर्ण की बात सुनता है और इसी तरह मोदी सिर्फ अमित शाह और अडानी की बात सुनते हैं। पिछले हफ्ते लोकसभा सांसद के रूप में बहाल हुए राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा लाए गए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू की।

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, "आप पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं। पहले यह मणिपुर था, अब यह हरियाणा है। आप पूरे देश को जलाना चाहते हैं।" राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में भारत की 'हत्या' की गई है।

उन्होंने कहा, "उन्होंने मणिपुर में भारत को मार डाला। न केवल मणिपुर बल्कि उन्होंने भारत को मार डाला। उनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, बल्कि मणिपुर में भारत को मार डाला है। उन्होंने मणिपुर में भारत की हत्या कर दी है।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा "मोदी उपनाम" वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद गांधी सोमवार को लोकसभा में लौट आए।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi says, "They killed India in Manipur. Not just Manipur but they killed India. Their politics has not killed Manipur, but it has killed India in Manipur. They have murdered India in Manipur." pic.twitter.com/u0ROyHpNRL