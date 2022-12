VIDEO: तवांग में हुई भारत-चीन झड़प पर बोले राहुल गांधी- युद्ध की तैयारी कर रहा चीन, लेकिन...

Highlights अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला गांधी ने कहा कि चीन स्पष्ट रूप से अरुणाचल और लद्दाख दोनों तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है उन्होंने ये भी कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या हो रहा है

जयपुर: अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। राजस्थान के जयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, "चीन स्पष्ट रूप से अरुणाचल और लद्दाख दोनों तरफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और गहरी नींद में सोई भारत सरकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रही है।"

समाचार एजेंसी एएनआई ने राहुल गांधी का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं पिछले दो-तीन साल से यह कह रहा हूं। इससे साफ है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। सरकार स्पष्ट खतरे को छिपाने और अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन खतरे को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही छुपाया जा सकता है क्योंकि चीन पूरी तरह से युद्ध की तैयारी कर रहा है।"

गांधी ने आगे कहा, "उनके हथियारों का पैटर्न देखें। उनकी तैयारी किसी घुसपैठ की नहीं, युद्ध की है। सरकार शायद इसे स्वीकार नहीं कर सकती। भारत सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। यह रणनीतिक काम नहीं करता है। वे एक कार्यक्रम यहां करते हैं, और दूसरा वहां। लेकिन एक घटना-आधारित दृष्टिकोण भू-रणनीति में काम नहीं करता है; इसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है।"

#WATCH | China is preparing for war, but our government is not accepting it, it is hiding this fact: Congress MP Rahul Gandhi, at Jaipur, Rajasthan pic.twitter.com/6K1gAdvaY6