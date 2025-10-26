Maharashtra Doctor Suicide: सतारा में डॉक्टर की आत्महत्या मामले में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, बोले- 'यह एक संस्थागत हत्या'

Maharashtra Doctor Suicide: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला सरकारी चिकित्सक की कथित आत्महत्या को ‘‘संस्थागत हत्या’’ करार देते हुए रविवार को कहा कि उसकी मौत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार की ‘‘अमानवीय और असंवेदनशील’’ प्रकृति को उजागर करती है। मध्य महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले की रहने वाली और सातारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सक का शव बृहस्पतिवार रात फलटण कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला था।

अपनी हथेली पर लिखे ‘सुसाइड नोट’ में महिला चिकित्सक ने आरोप लगाया था कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि सातारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर चिकित्सक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है।

महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉ. संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है।



एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 26, 2025

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘एक होनहार चिकित्सक बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई।’’ गांधी ने लिखा, ‘‘जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ बलात्कार और उसका शोषण किया।

खबरों के अनुसार, भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस (चिकित्सक) पर भ्रष्टाचार करने का दबाव डालने की कोशिश भी की।’’ उन्होंने कहा, ‘सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का यह सबसे घिनौना उदाहरण है। यह आत्महत्या नहीं - संस्थागत हत्या है।’’ गांधी ने कहा कि जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए?

उन्होंने कहा कि चिकित्सक की मौत भाजपा सरकार के ‘‘अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे’’ को उजागर करती है। गांधी ने कहा, ‘‘हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए - अब डर नहीं, न्याय चाहिए।’’

चिकित्सक की ‘आत्महत्या’ से जुड़े मामले में आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने को शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले, दिन में पुलिस ने चिकित्सक की कथित आत्महत्या के सिलसिले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को गिरफ्तार किया था।

दोनों के खिलाफ फलटण में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बनकर उस मकान के मालिक का बेटा है, जहां महिला चिकित्सक रहती थी। जांच ​​के दौरान मामले में नाम सामने आने के बाद बदाने को सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

Web Title: Rahul Gandhi calls Maharashtra doctor suicide institutional murder and criticises BJP