राहुल गांधी ने विदेशी सरज़मी से मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा- हर तरफ से हो रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला

बोगोटा: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (2 अक्टूबर) को कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में अपने संवाद के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा "लोकतंत्र पर हमला" है। कांग्रेस सांसद ने कहा, "भारत में कई धर्म, परंपराएँ और भाषाएँ हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है। लेकिन इस समय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है।"

दुनिया में भारत के बढ़ते कद के बारे में पूछे जाने पर, कांग्रेस नेता ने कहा कि 1.4 अरब लोगों के साथ देश में अपार क्षमताएँ हैं। इसके बाद उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना चीन की केंद्रीकृत शासन व्यवस्था से की। गांधी ने कहा, "लेकिन भारत की व्यवस्था चीन से बिल्कुल अलग है। चीन बहुत केंद्रीकृत और एकरूप है। भारत विकेंद्रीकृत है और यहाँ कई भाषाएँ, संस्कृतियाँ, परंपराएँ और धर्म हैं। भारत की व्यवस्था कहीं अधिक जटिल है।"

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा, "भारतीय ढांचे में खामियाँ हैं; कुछ जोखिम हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत अपने सभी लोगों के बीच संवाद का केंद्र है। विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को जगह की आवश्यकता होती है। और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वर्तमान में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "करीब 16-17 अलग-अलग भाषाएँ और अलग-अलग धर्म। इन अलग-अलग परंपराओं को पनपने देना और उन्हें अपनी बात कहने की आज़ादी देना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है: लोगों को दबाना और एक तानाशाही व्यवस्था चलाना। हमारी व्यवस्था इसे स्वीकार नहीं करेगी।"

यह पहली बार नहीं है जब गांधी ने विदेशी धरती से मोदी सरकार पर निशाना साधा हो। 2024 में, कांग्रेस सांसद ने यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी भारतीय लोकतंत्र पर "हमले" के बारे में ऐसी ही टिप्पणी की थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2022 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान, गांधी ने आरोप लगाया था कि सीबीआई और ईडी जैसी संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और "भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है"। 2018 में, कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन और जर्मनी की अपनी यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था।

