भारत जोड़ो यात्राः मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला, दिल्ली को ना दिया जाए पंजाब का रिमोट कंट्रोल, राहुल गांधी का सीएम मान पर निशाना

Highlights स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल के दबाव में नहीं आना चाहिए। पंजाब को दिल्ली से संचालित नहीं होना चाहिए।

होशियारपुरः भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होशियारपुर में राहुल गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि भगवंत मान को किसी के ‘रिमोट कंट्रोल’ से संचालित नहीं होना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए।

Punjab CM Bhagwant Mann should not be under anyone's remote control. He should work independently, says Rahul Gandhi in Hoshiarpur