मोदी सरनेम टिप्पणी मामला: राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली से रवाना, मानहानि मामले में आज आ सकता है फैसला

Highlights राहुल गांधी की आज सूरत की एक कोर्ट में पेशी है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी देने के एक मामले में आज यहां के कोर्ट में पेशी है। ऐसे में इस मामले में आज फैसला भी आ सकता है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए है और वे अब सूरत के लिए फ्लाइट लेंगे। वे सूरत जा रहे है जहां उन पर 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। ऐसे में इस मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। इसके मद्देनजर कांग्रेस नेता को गुरुवार की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया है।

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi reaches Delhi airport.



Rahul Gandhi to visit Surat today as Surat District Court is likely to pass an order in a criminal defamation case against him over his alleged 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/aoaJwr0k4D