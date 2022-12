राहुल गांधी ने बताया कड़ाके की सर्दी में केवल टी-शर्ट क्यों पहन रहे हैं?

Highlights यही चल रही है, जब यह काम नहीं करेगी तब देखेंगे- टीशर्ट के सवाल पर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम से इतर पत्रकारों के सवाल के जवाब में राहुल ने कही ये बात। ‘भारत जोड़ो यात्रा' पर निकले राहुल गांधी ने अब तक 108 दिनों की यात्रा में सिर्फ पैंट और टी-शर्ट पहनी है।

नयी दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ाके की सर्दी में सिर्फ टी-शर्ट पहनने को लेकर बुधवार को कहा कि यही चल रही है, जब यह काम नहीं करेगी तब देखेंगे। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम से इतर पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की।

उनसे सवाल किया कि क्या वह लगातार टी-शर्ट ही पहने रहेंगे तो राहुल गांधी ने कहा, "टी-शर्ट ही चल रही है। जब नहीं काम करेगी, तब देखेंगे।" कड़ाके की ठंड में सफेद रंग की टी-शर्ट पहने राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो रही है कि आखिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को सर्दी क्यों नहीं लगती। गत सात सितंबर को कन्याकुमारी से ‘भारत जोड़ो यात्रा' पर निकले राहुल गांधी ने अब तक 108 दिनों की यात्रा में सिर्फ पैंट और टी-शर्ट पहनी है।

कांग्रेस की स्थापना दिवस के दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी भी पहुंचे। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर राहुल और सोनिया गांधी का एक अलग अंदाज सार्वजनिक तौर पर नजर आया। राहुल बेहद खुश दिखे और सोनिया गांधी के साथ हंसकर बात करते नजर आए। दोनों हंसी-ठिठोली करते नजर आए। इस दौरान अंबिका सोनी भी वहां मौजूद नजर आईं।

