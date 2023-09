राघव चड्ढा बोले- जीतना है तो I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं को 'मनभेद', 'मतभेद' और 'महत्वकांक्षा' को पीछे छोड़ना होगा

Highlights आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सीट बंटवारे पर रखी राय कहा- 'मनभेद', 'मतभेद' और 'महत्वकांक्षा' को पीछे छोड़ना होगा कहा- हर राज्य का अपना राजनीतिक और चुनावी रंग है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि अगर I.N.D.I.A गठबंधन को सफल करना है तो नेताओं को तीन चीजों का त्याग करना होगा। राघव चड्ढा ने कहा कि 'मनभेद', 'मतभेद' और 'महत्वकांक्षा' को पीछे छोड़ने से ही गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि समन्वय समिति सीट बंटवारे से संबंधित निर्णय लेगी।

#WATCH | Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha says, "If the leaders & the people want the INDIA alliance to be successful, then three things will have to be sacrificed - 'mannbhed', 'matbhed' & 'mahatvakanksha'...The Coordination Committee of the INDIA alliance will make decisions… pic.twitter.com/gYLKWeuAdM