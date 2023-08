'फर्जी हस्ताक्षर' के आरोप पर राघव चड्ढा ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा- "मैं चुनौती देता हूं कि..."

Highlights आप ने दावा किया है कि सांसद को अभी तक विशेषाधिकार समिति से कोई नोटिस नहीं मिला है। राघव चड्ढा ने कहा कि नियम पुस्तिका के अनुसार, किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और न ही लिया जाएगा। चड्ढा ने कहा कि मैं मजबूरी में भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने आया हूं।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने गुरुवार को पांच राज्यसभा सांसदों के जाली हस्ताक्षर के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और भगवा पार्टी को चुनौती दी कि वे उन्हें कागज का टुकड़ा दिखाएं जहां वे जाली हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। चड्ढा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैं मजबूरी में भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने आया हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "नियम पुस्तिका के अनुसार, किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है और न ही लिया जाएगा। इसलिए मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि वह मुझे कागज का वह टुकड़ा दिखाएं जहां वे जाली हस्ताक्षर का दावा कर रहे हैं। राज्यसभा की नियम पुस्तिका में कहा गया है कि जिस सदस्य का नाम चयन समिति के लिए प्रस्तावित किया गया है, उसके हस्ताक्षर या लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं है।"

उन्होंने ये भी कहा, "इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आपको उस प्रस्तावित सदस्य के हस्ताक्षर या लिखित सहमति की आवश्यकता है।" चड्ढा ने कहा कि वह उन भाजपा सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार समिति और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जिन्होंने उनके खिलाफ जालसाजी के झूठे आरोप लगाए हैं। आप ने दावा किया है कि सांसद को अभी तक विशेषाधिकार समिति से कोई नोटिस नहीं मिला है।

