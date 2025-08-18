2027 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा, जो करना पड़ेगा, तैयार हैं?, मनीष सिसोदिया के बयान पर आप ने झाड़ा पल्ला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 21:01 IST2025-08-18T21:00:51+5:302025-08-18T21:01:59+5:30
कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 16 अगस्त को एक वीडियो क्लिप साझा की थी।
चंडीगढ़ः वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के बारे में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की ‘‘साम, दाम, दंड, भेद’’ की कथित टिप्पणी की पंजाब में विपक्षी दलों द्वारा आलोचना किए जाने के बीच ‘आप’ की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि यह उनकी पार्टी की विचारधारा नहीं है और पार्टी लोगों के कल्याण के लिए अपने काम के आधार पर वोट मांगने में विश्वास करती है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 16 अगस्त को एक वीडियो क्लिप साझा की थी जिसमें 13 अगस्त को ‘आप’ की महिला इकाई के नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सिसोदिया कथित तौर पर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि ‘‘2027 के चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा, जो करना पड़ेगा, करेंगे।
तैयार हैं?’’ विपक्षी दलों ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री पर "किसी भी तरह" चुनाव जीतने की वकालत करने और "अलोकतांत्रिक तरीकों को बढ़ावा देने" का आरोप लगाया। अरोड़ा ने सिसोदिया की टिप्पणी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए सोमवार को कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा अपने काम के आधार पर वोट मांगती है और ‘‘वह (पंजाब के मुख्यमंत्री) भगवंत मान (के नेतृत्व वाली) सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर लोगों के पास हाथ जोड़कर जाएगी।’’
अरोड़ा ने कहा, ‘‘अमन अरोड़ा पार्टी का हिस्सा हैं, पूरी पार्टी नहीं। चाहे हमारे महापौर साहब हों, मुख्यमंत्री साहब हों या हमारे माननीय पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया जी हों, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूरी पार्टी नहीं है; वह पार्टी का हिस्सा है।’’ उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वह पार्टी की विचारधारा नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने हमेशा यह संदेश दिया है कि हम जनता के पास जाएंगे, उनके दरवाजे खटखटाएंगे और अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या ‘आप’ सिसोदिया के बयान से खुद को अलग कर रही है, अरोड़ा ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति पूरी पार्टी नहीं होता और मैं भी पार्टी का एक छोटा सा हिस्सा हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि यह न तो केजरीवाल की विचारधारा है, न ही पार्टी की और शायद ना ही सिसोदिया की। इस बात को गलत तरीके से पेश किया गया है।’’