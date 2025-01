Delhi Elections: अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस हटाई गई; जानिए क्यों?

Highlights दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब पुलिस ने ऐसा किया केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है। राज्य पुलिस प्रमुख ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, "समय-समय पर हमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को धमकियों की खबरें मिलती रहती हैं और हम उन्हें संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करते हैं।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने पटियाला में संवाददाताओं से कहा, "आज दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हमने केजरीवाल जी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती हटा ली है।" उन्होंने कहा, "हमने उन्हें अपनी चिंताएं बताई हैं। हम उनके संपर्क में बने रहेंगे। हम दिल्ली पुलिस के साथ अपनी सूचनाएं साझा करेंगे।"

#WATCH | Patiala: Punjab DGP Gaurav Yadav says, "We keep on receiving reports regarding threats to Punjab CM Bhagwant Mann and Arvind Kejriwal and we share them with the concerned agencies. After the instructions of the Election Commission of India and the Delhi Police, we have… pic.twitter.com/BPq3p2Basu