पंजाब उपचुनाव: 'आप' को झटका, भगवंत मान की लोकसभा सीट रही संगरूर से अकाली दल (अमृतसर) के उम्मीदवार की बड़ी जीत

Highlights शिअद (अमृतसर) के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने 'आप' के गुरमेल सिंह को हराया। 'आप' उम्मीदवार की करीब 8 हजार वोटों के अंतर से हार, कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रही। संगरूर लोकसभा सीट पर इससे पहले 2014 और 2019 में भगवंत मान जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे।

अमृतसर: पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। संगरूर लोकसभा सीट से शिअद (अमृतसर) के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने आप के गुरमेल सिंह को करीब 8 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया।

इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दलवीर सिंह गोल्डी, भाजपा के केवल ढिल्लों और अकाली दल की कमलदीप कौर राजोआना क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।

बता दें कि पंजाब में सत्तारूढ़ 'आप' के लिए इस उपचुनाव को अपना गढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था। जीत के बाद 77 साल के सिमरन जीत सिंह ने कहा, 'मेरी प्राथमिकता संगरूर की खराब आर्थिक स्थिति सहित कर्ज में डूबे किसानों की स्थिति का मुद्दा उठाना होगा। हम पंजाब सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।'

