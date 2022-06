पंजाब: भारी सुरक्षा के बीच सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से मिलकर संवेदना जतायी

Highlights सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डा पर उतरने के बाद राहुल सीधे मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचे। राहुल के दौरे के मद्देनजर मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मूसेवाला की 29 मई को मानसा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मानसा (पंजाब):कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब के मानसा जिले में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर गए और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एक पार्टी नेता ने बताया कि मंगलवार सुबह चंडीगढ़ हवाई अड्डा पर उतरने के बाद राहुल सीधे मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा पहुंचे।

पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व उप मुख्यमंत्री ओ. पी. सोनी सहित कई अन्य कांग्रेस नेता भी राहुल के साथ मूसेवाला के गांव गए। सूत्रों के मुताबिक, राहुल के दौरे के मद्देनजर मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

Congress leader Rahul Gandhi met the family of late singer and party leader Sidhu Moose Wala at his village Moosa in Mansa and paid tribute to him.



(Source: Congress) pic.twitter.com/xdUfo9XgFN