एमसीडी चुनाव में आप के प्रदर्शन पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान- दिल्ली के लोगों को नफरत की राजनीति पसंद नहीं

Highlights दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव के लिए मतगणना जारी है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए चार दिसंबर को चुनाव हुआ था। एमसीडी चुनाव में 50.48 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अभी तक आम आदमी पार्टी (आप) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस व अन्य पार्टियों से रुझानों के अनुसार आगे चल रही। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

मीडिया से मुखातिब होते हुए मान ने कहा, "अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 15 साल लंबे कांग्रेस शासन और अब एमसीडी में 15 साल लंबे (भाजपा) शासन को उखाड़ फेंका। इससे पता चलता है कि दिल्ली के लोगों को नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, वे स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, सफाई और बुनियादी ढांचे के लिए वोट करते हैं।"

Arvind Kejriwal uprooted 15-yr-long Congress rule in Delhi & now the 15-yr-long (BJP)rule in MCD. It shows people of Delhi don't like politics of hatred, they vote for schools, hospitals, electricity, cleanliness & infrastructure: Punjab CM Bhagwant Mann