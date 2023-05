Punjab Cabinet Expansion: मान सरकार ने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, विधायक खुडियां और बलकार सिंह बने नए मंत्री, विभाग का बंटवारा, देखें लिस्ट

Highlights मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। गुरमीत सिंह खुडियां (60) मुक्तसर की लांबी सीट से विधायक हैं। प्रकाश सिंह बादल को उनके गढ़ में 11,396 मतों के अंतर से मात दी थी।

Punjab Cabinet Expansion: पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गुरमीत सिंह खुडियां तथा बलकार सिंह ने नए मंत्रियों के रूप में शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने यहां राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

#WATCH | Balkar Singh and Gurmeet Singh Khudian took oath as Punjab Ministers today, in Chandigarh. pic.twitter.com/4O70tNeCUN