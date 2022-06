Punjab Budget 2022: पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य (Punjab Bidget 2022) के लिए पहला बजट सोमवार को पेश कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस दौरान विधानसभा में ऐलान किया कि 1 जुलाई से पंजाब में मु्फ्त बिजली देने का वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि एक जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है।

