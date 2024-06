पंजाब: 2 मालगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर, दो लोकोपायलट गंभीर रूप से घायल

Highlights पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दो मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई इसके कारण 2 लोकोपायलट घायल हुए अच्छी बात ये रही है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई

नई दिल्ली: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित श्रीहिंद माधोपुर के पास आज सुबह दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोको पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, दोनों लोकोपायलट को श्री फतेहगढ़ साहिब अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस जीआरपी ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है।

#WATCH | Punjab: Two goods trains collided near Madhopur in Sirhind earlier this morning, injuring two loco pilots who have been admitted to Sri Fatehgarh Sahib Civil Hospital. pic.twitter.com/0bLi33hLtS — ANI (@ANI) June 2, 2024

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) सरहिंद पुलिस स्टेशन रतन लाल ने बताया, "सुबह करीब 3:45 बजे हमें सूचना मिली कि दुर्घटना हुई है। हम मौके पर पहुंच गए हैं। दो लोको पायलट घायल हो गए हैं और उन्हें फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।"

#WATCH | Fatehgarh Sahib, Punjab: "Around 3:45 am, we received information that an accident took place. We have reached the spot...Two loco pilots have been injured and they have been admitted to Civil Hospital, Fatehgarh Sahib. No casualties have been reported, " says Ratan Lal,… pic.twitter.com/ls5xgAVbk6 — ANI (@ANI) June 2, 2024

सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब की डॉ. इवानप्रीत कौर ने घायलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "ट्रेन हादसे में दो घायल लोको पायलटों को राजिंदरा अस्पताल, पटियाला रेफर किया गया है। दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं।"

#WATCH | Fatehgarh Sahib, Punjab: Dr Evanpreet Kaur of Civil Hospital Fatehgarh Sahib says, "In the train accident, two injured loco pilots have been referred to Rajindra Hospital, Patiala... Both are residents of Saharanpur, Uttar Pradesh." pic.twitter.com/V9CPrZZeYC — ANI (@ANI) June 2, 2024

Web Title: Punjab 2 goods trains collided two loco pilots seriously injured