पुणे नगर निगम चुनावः शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले ने विपक्षी प्रत्याशी मच्छिंद्र धवले का एबी फॉर्म फाड़कर निगला, मामला दर्ज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 1, 2026 13:48 IST2026-01-01T13:47:30+5:302026-01-01T13:48:22+5:30
Pune Municipal Corporation Elections: पुणे शहर की वार्ड संख्या 34 में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना के दो उम्मीदवारों को एबी फॉर्म जारी किए गए थे।
Pune: पुणे नगर निगम चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार का फॉर्म एबी फाड़कर निगलने के आरोप में पार्टी के ही एक प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी अधिकारी ने बताया कि यह घटना धनकावाड़ी सहकारनगर वार्ड कार्यालय में हुई और बाद में शिवसेना उम्मीदवार उद्धव कांबले (34) के खिलाफ भारती विद्यापीठ थाने में मामला दर्ज किया गया। पुणे शहर की वार्ड संख्या 34 में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए शिवसेना के दो उम्मीदवारों को एबी फॉर्म जारी किए गए थे।
इसी बात को लेकर शिवसेना के उम्मीदवारों कांबले और मच्छिंद्र धवले के बीच तीखी बहस हुई। पुलिस ने बताया कि बहस के दौरान कांबले ने कथित तौर पर धवले के एबी फॉर्म छीन लिए, उन्हें फाड़ दिया और निगल लिया। अधिकारी ने कहा, “चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा डालने के लिए मामला दर्ज किया गया है।
हम मामले की जांच कर रहे हैं।” फॉर्म ए और बी आवश्यक दस्तावेज हैं जिनके तहत कोई राजनीतिक दल किसी उम्मीदवार को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करता है। पुणे नगर निगम समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को चुनाव होगा। बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए 2,516 में से 167 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र बुधवार को जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। नगर निगम के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
एक विज्ञप्ति में, बीएमसी ने बताया कि 227 सदस्यीय नगर निकाय के लिए दाखिल किए गए कुल 2,516 नामांकन पत्रों की 31 दिसंबर को जांच की गई, जिनमें से 2,231 वैध पाए गए। जांच के दौरान खारिज किए गए 167 नामांकन पत्रों में से सबसे अधिक 34 एस-वार्ड के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में खारिज किए गए, जहां 85 फॉर्म दाखिल किए गए थे। इसके अलावा एम ईस्ट-एम वेस्ट निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 141 नामांकन पत्रों में से 23 खारिज कर दिए गए।