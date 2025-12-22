पुणे नगर निगम चुनावः भाजपा-शिवसेना को छोड़ कांग्रेस से गठजोड़ करेंगे अजित पवार?, एनसीपी प्रमुख ने सतेज पाटिल को किया फोन

Highlights Pune Municipal Corporation Elections: शरद पवार की राकांपा (शरद चंद्र पवार) के साथ भी बातचीत कर रही है। Pune Municipal Corporation Elections: मुद्दे पर अपनी पार्टी से बात करनी होगी, जो सीट का सम्मानजनक हिस्सा चाहती है। Pune Municipal Corporation Elections: पकड़ मजबूत करने के लिए अच्छी खासी संख्या में वोट की जरूरत है।

Pune: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पुणे नगर निगम चुनाव के लिए विपक्षी कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रही है। यह जानकारी सूत्रों ने सोमवार को दी। राकांपा राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली महायुति का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, पवार ने कल रात इस संबंध में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को फोन किया था।

सूत्रों ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान अजित पवार ने गठबंधन करने के लिए चर्चा का प्रस्ताव रखा, जिस पर पाटिल ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर अपनी पार्टी से बात करनी होगी, जो सीट का सम्मानजनक हिस्सा चाहती है।

हालांकि, इन सूत्रों ने कहा कि राकांपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना कम ही दिखती है क्योंकि कांग्रेस 165 सीट वाले पुणे नगर निगम में कम सीट लेने की इच्छुक नहीं है। सूत्रों ने बताया, “पुणे लोकसभा सीट कांग्रेस की है (महा विकास आघाडी के सीट बंटवारे के फार्मूले के अनुसार) और पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अच्छी खासी संख्या में वोट की जरूरत है।”

पुणे नगर निगम चुनाव में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस अपने महा विकास अघाडी के सहयोगी दलों शिवसेना (उबाठा) और शरद पवार की राकांपा (शरद चंद्र पवार) के साथ भी बातचीत कर रही है।

Web Title: Pune Municipal Corporation Elections 165 seats Will Ajit Pawar leave BJP-Shiv Sena and form alliance Congress NCP chief calls Satej Patil