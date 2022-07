पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू को विदेश जाने से रोका गया

Highlights कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू को विदेश जाने से शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। मट्टू के अनुसार उन्हें विदेश जाने से रोकने को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। सूत्रों के अनुसार मट्टू कश्मीर के उन कुछ पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें 'नो-फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है।

नई दिल्ली: पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने फ्रांस जाने से रोक दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अधिकारियों ने इसके लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पत्रकार पर लगाई गईं पाबंदियों का हवाला दिया।

सना इरशाद मट्टू एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने और फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पेरिस जा रही थीं, तभी दिल्ली हवाईअड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया।

मट्टू ने कहा, 'आज जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था।' उन्होंने ट्वीट किया, 'सेरेन्डिपिटी आर्ल्स ग्रांट 2020 के 10 पुरस्कार विजेताओं में से एक के तौर पर मेरा एक पुस्तक विमोचन और फोटोग्राफी प्रदर्शनी के लिए आज दिल्ली से पेरिस जाने का कार्यक्रम था। फ्रांसीसी वीजा मिलने के बावजूद मुझे दिल्ली हवाईअड्डे पर आव्रजन डेस्क पर रोक दिया गया।'

मट्टू ने अपने कैंसल बोर्डिंग पास की तस्वीर को भी पोस्ट किया और लिखा, 'मुझे कोई कारण नहीं बताया गया। बस यह कहा गया कि आप विदेश नहीं जा सकतीं।'

I was scheduled to travel from Delhi to Paris today for a book launch and photography exhibition as one of 10 award winners of the Serendipity Arles grant 2020. Despite procuring a French visa, I was stopped at the immigration desk at Delhi airport. (1/2) pic.twitter.com/OoEdBBWNw6