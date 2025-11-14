Highlights Public Reject Jungle Raj: जनता ने जंगलराज को नकारा और प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया

Bihar Election Result 2025: भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कहा, बिहार में जो मतगणना के रूझान बता रहे हैं, उसमें NDA की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी... प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार ने बिहार में विकास को एक नई रफ्तार दी थी... यह जनादेश बिहार में कानून-व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए, बुनियादी विकास के लिए है... जनता ने जंगलराज को नकारा और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया है..."

Public Rejected Jungle Raj and Reposed their faith in Prime Minister Modi and Nitish Kumar

