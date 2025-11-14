जनता ने जंगलराज को नकारा और प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 13:04 IST2025-11-14T13:02:46+5:302025-11-14T13:04:09+5:30

Bihar Election Result 2025: भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कहा, बिहार में जो मतगणना के रूझान बता रहे हैं, उसमें NDA की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी...

Public Rejected Jungle Raj and Reposed their faith in Prime Minister Modi and Nitish Kumar | जनता ने जंगलराज को नकारा और प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया

जनता ने जंगलराज को नकारा और प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया

HighlightsPublic Reject Jungle Raj: जनता ने जंगलराज को नकारा और प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया

Bihar Election Result 2025: भाजपा नेता सतीश पूनिया ने कहा, बिहार में जो मतगणना के रूझान बता रहे हैं, उसमें NDA की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी... प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार ने बिहार में विकास को एक नई रफ्तार दी थी... यह जनादेश बिहार में कानून-व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए, बुनियादी विकास के लिए है... जनता ने जंगलराज को नकारा और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को भरोसा दिया है..."

English summary :
Public Rejected Jungle Raj and Reposed their faith in Prime Minister Modi and Nitish Kumar


Web Title: Public Rejected Jungle Raj and Reposed their faith in Prime Minister Modi and Nitish Kumar

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BiharBJPNDARJDNitish Kumarबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारराष्ट्रीय रक्षा अकादमीआरजेडीनीतीश कुमार