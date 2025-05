PSLV-C61 Mission: पीएसएलवी-सी61 के साथ 101वां मिशन, 18 मई को सुबह 5.59 बजे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण, जानें खासियत

Highlights भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में पीएसएलवी-सी61 का एक लघु मॉडल रखा। इसरो प्रमुख ने मिशन की सफलता और सुरक्षा के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। तीर्थ प्रसादम (पवित्र जल) भेंट किया और उन्हें रेशमी शॉल देकर सम्मानित किया।

PSLV-C61 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने शुक्रवार को यहां भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)-सी61/ईओएस-09 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए आशीर्वाद मांगा। पीएसएलवी-सी61 का प्रक्षेपण 18 मई को प्रातः 5.59 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। शुक्रवार की सुबह अतिविशिष्ट श्रेणी के लोगों (वीआईपी) के लिए दर्शन के दौरान नारायणन ने अनुष्ठान में भाग लिया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में पीएसएलवी-सी61 का एक लघु मॉडल रखा।

Watch this timelapse of PSLV-C61 / EOS-09 — marking ISRO’s 101st launch — as PSLV is moved from the Payload Integration Facility (PIF) to the Mobile Service Tower (MST) at SDSC-SHAR, Sriharikota for further integration.

A step closer to launch on 18 May at 5:59 IST!#PSLVC61… pic.twitter.com/9uEI4oZzlo — ISRO (@isro) May 15, 2025

♻️ Built for safe skies



This mission includes deorbiting fuel to reduce space debris



📅 18 May 2025 | 5:59 AM IST |

📍 FLP, SDSC SHAR



📺 Live from 5:29 AMhttps://t.co/JTNzdc0QGP



More information: https://t.co/cIrVUJxcTZ#ISRO#SpaceSustainability#ISRO101— ISRO (@isro) May 17, 2025

🚀 Watch this incredible timelapse of PSLV-C61 / EOS-09 as it rolls from the Payload Integration Facility (PIF) to the Mobile Service Tower (MST) at SDSC-SHAR, Sriharikota — a crucial step in #ISRO’s 101st launch mission.



Each frame captures the precision, teamwork & engineering… pic.twitter.com/KjAm7ncVee— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) May 16, 2025

इसरो प्रमुख ने मिशन की सफलता और सुरक्षा के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। विद्वानों ने रंगनायकुला मंडपम में नारायणन को आशीर्वाद दिया, जबकि मंदिर के अधिकारियों ने तीर्थ प्रसादम (पवित्र जल) भेंट किया और उन्हें रेशमी शॉल देकर सम्मानित किया। नारायणन ने संवाददाताओं से कहा, “पीएसएलवी-सी61 के साथ यह 101वां मिशन इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

⏳ 𝐓-𝟏𝟐 𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐈𝐒𝐑𝐎’𝐬 𝟏𝟎𝟏𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡



PSLV-C61 is mission-ready



📅 18 May 2025 | 5:59 AM IST

📍 FLP, SDSC SHAR



📺 Live from 5:29 AMhttps://t.co/5ChMk5i58y#ISRO | #PSLVC61 | #EOS09 | #SpaceForSustainabilitypic.twitter.com/asAkdphWs7— All India Radio News (@airnewsalerts) May 17, 2025

जो भारत की सभी मौसमों में पृथ्वी प्रेक्षण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और अंतरिक्ष आधारित समाधानों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।’’ यह मिशन पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह को सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा (एसएसपीओ) में स्थापित करेगा, जो एक विशिष्ट प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है जहां उपग्रह सूर्य के साथ निरंतर संरेखण बनाए रखता है।

ISRO's 101st launch



🚀 PSLV-C61 at a glance



🛰️ 63rd PSLV flight

📏 Height: 44.5 m | Mass: 321 t

⚙️ 4 stages | 6 XL boosters



📺 Live from 5:29 AMhttps://t.co/JTNzdc1own



More information: https://t.co/cIrVUJxKJx#ISRO#ISRO101#PSLVC61pic.twitter.com/YbMHf3QvvG — ISRO (@isro) May 17, 2025

पीएसएलवी-सी61 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 63वीं उड़ान है और पीएसएलवी-एक्सएल संस्करण का इस्तेमाल करते हुए 27वीं उड़ान है। इसरो की वेबसाइट के अनुसार, यह मिशन पेलोड और कक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में विश्वसनीय प्रदर्शन देने के पीएसएलवी के रिकॉर्ड को जारी रखता है। ईओएस-09 को विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला के लिए सुसंगत और विश्वसनीय सुदूर संवेदी आंकड़ा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

🛰️ ISRO prepares for its 101st Launch mission



🚀 PSLV-C61 set to deploy EOS-09



📅 18 May 2025 | 5:59 AM IST |

📍 FLP, SDSC SHAR



📺 Watch Live from 5:29 AM https://t.co/cJ4NwoMeaU#ISRO#ISRO101#PSLVC61 — ISRO (@isro) May 16, 2025

