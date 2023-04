अमृतपाल सिंह के सहयोगी पप्पलप्रीत पर कसा पुलिस का शिकंजा, होशियापुर से हुआ गिरफ्तार

Highlights अमृतपाल का करीबी पप्पलप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया है पप्पलप्रीत सिंह को होशियापुर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया अमृतपाल के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था पप्पलप्रीत सिंह

होशियापुर: वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह का करीबी पप्पलप्रीत सिंह को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने पप्पलप्रीत को होशियापुर से आज गिरफ्तार कर लिया क्योंकि पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बहुत अहम है।

दरअसल, पप्पलप्रीत अमृतपाल सिंह के साथ रहा है और उसके भागने में पप्पलप्रीत ने साथ दिया है। पंजाब पुलिस जब से कट्टरपंथी अमृतपाल को पकड़ने की कार्रवाई कर रही थी तब से पप्पलप्रीत ने वाहन बदलते हुए एक साथ यात्रा की, क्योंकि वे पुलिस से बच रहे थे।

पंजाब से, वे हरियाणा और शायद दिल्ली भाग गए, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में कैद है, इससे पहले कि वे फिर से पंजाब में प्रवेश करते कि पुलिस ने पप्पलप्रीत को होशियापुर से गिरफ्तार कर लिया।

Pro-Khalistani sympathiser Amritpal Singh's aide Papalpreet Singh arrested from Hoshiarpur in an operation conducted by Punjab Police and its counter-intelligence unit: Sources pic.twitter.com/viDBYofrNd