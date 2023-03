'शहीद के बेटे को मीर जाफर कहा गया, तब कोई केस नहीं हुआ...मंत्री ने संसद में मेरी मां का अपमान किया', भाजपा पर जमकर बरसीं प्रियंका गांधी

Highlights मेरे परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है: प्रियंका गांधी मेरे भाई, एक शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर बुलाया जाता है, उनकी मां का संसद में अपमान किया गया: प्रियंका गांधी

नई दिल्ली: राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराये जाने के विरोध में कांग्रेस के दिल्ली में राजघाट पर एकदिवसीय विरोध प्रदर्शन 'संकल्प सत्याग्रह' के दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को उनके परिवार ने अपने खून से सींचा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार का कई बार अपमान किया गया लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राहुल गांधी को 'शहीद का बेटा' संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा हर दिन उनका (राहुल गांधी) अपमान करती है। प्रियंका ने कहा, 'उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार को नहीं छोड़ा। आप मेरे भाई, एक शहीद के बेटे को देशद्रोही और मीर जाफर बुलाते हैं। आपके मंत्री ने मेरी मां का संसद में अपमान किया। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं जानते कि उनके पिता कौन हैं...लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ।'

