संजय राउत को हिरासत में लिए जाने पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना शर्मनाक

मुंबई: शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पार्टी सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद केंद्र और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए ट्विटर लिखा "केंद्र और राज्य भाजपा के सबसे मुखर विरोधियों में से एक और उनके गलत कामों में से एक को चुप कराने" का प्रयास था, "विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करना एक शर्मनाक प्रयास है। इस उत्पीड़न की निंदा करें और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे।”

सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत के आवास से 11.50 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की है।

The attempt to silence one of the most vocal opponent of the central/ state BJP and their wrongdoings — Sh @rautsanjay61 ji —is on. It is a shameful attempt to use central agencies to harass the opposition leaders. Condemn this harassment and we will all fight this out unitedly.