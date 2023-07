मणिपुर वीडियो पर प्रियंका चतुर्वेदी ने की स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग, बताया सबसे अक्षम मंत्री

Highlights शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी को देश का सबसे अक्षम मंत्री करार दिया उन्होंने कहा कि कहा कि विपक्ष इस मामले को आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाएगा ईरानी ने देर रात ट्वीट किया कि उन्होंने मणिपुर के सीएम से बात की है और जांच चल रही है

नई दिल्ली: कुकी जनजाति की दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद गुरुवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मणिपुर संकट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरानी को देश का सबसे अक्षम मंत्री करार दिया और कहा कि विपक्ष इस मामले को आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाएगा।

एएनआई से चतुर्वेदी ने कहा, "संसद में आज सबसे प्रमुख मुद्दा मणिपुर संकट होगा...दो महीने पहले हुए यौन उत्पीड़न के जघन्य अपराध ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और बेहद परेशान करने वाला है...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि मोदी को संसद के माध्यम से देश को जवाब देना चाहिए कि संघर्षग्रस्त राज्य पर शून्य जवाबदेही क्यों है, जहां 3 मई को जातीय झड़पें हुईं।

चतुर्वेदी ने कहा, "पहले एक नाटक था कि सीएम बीरेन सिंह इस्तीफा दे देंगे...महिला कल्याण की जिम्मेदारी संभाल रहीं स्मृति ईरानी ने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया है, जब कल उन्हें वीडियो पर आक्रोश के कारण भारी जन दबाव का हवाला देते हुए ट्वीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।" चतुर्वेदी ने कहा कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि चाहे भारत हो या दुनिया भर में कहीं भी, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में महिलाएं सबसे ज्यादा हताहत होती हैं।

#WATCH | Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "...Yesterday, video of a heinous crime with two women came from Manipur before the country...Such an incident puts the country to shame...As a woman MP, I want a discussion on Manipur. The PM should break his silence and… pic.twitter.com/I4y2IhQAR6