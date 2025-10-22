Bihar Election 2025: PM मोदी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही करेंगे चुनाव शंखनाद, 24 अक्टूबर को समस्तीपुर का करेंगे दौरा
By एस पी सिन्हा | Updated: October 22, 2025 17:07 IST2025-10-22T17:07:35+5:302025-10-22T17:07:40+5:30
Bihar Election 2025:पीएम के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे एनडीए के कई मंत्री, नेता और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे।
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम स्थित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ करने जा रहे हैं। इसको लेकर एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर स्मृति भवन पर माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री उनके यादों को संजोए झोपड़ी का अवलोकन करेंगे फिर समस्तीपुर के दुधपुरा स्थित जेल ग्राउंड में आयोजित एनडीए की एक भव्य चुनावी सभा को सम्बोधित करेंगे।
कर्पूरी ठाकुर के पुत्र जदयू के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम की सभा मे समस्तीपुर के अलावे आसपास के जिलों से करीब 5 लाख लोगों को भाग लेने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि मिथिला की परंपरा के मुताबिक मोदी जी का स्वागत किया जाएगा। उन्हें नाश्ते और भोजन में स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद पूरे बिहार में और भी मजबूती से एनडीए की लहर दौड़ेगी, जिसमे महागठबंधन कहीं नजर नही आएगा। वैसे टिकट बंटवारे के बाद से ही बिहार में महागठबंधन की हवा निकल चुकी है। पीएम के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे एनडीए के कई मंत्री, नेता और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरे समस्तीपुर की सीमा को सील कर ऐसी पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त की गई है कि परिंदा भी पर नही मांग सके। पीएम की सभा को लेकर समस्तीपुर के एनडीए कार्यकर्ताओ के साथ ही स्थानीय लोगो मे भी काफी उत्साह देखा जा रहा है।