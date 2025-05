चकेरी एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले पीएम मोदी, देखिए वीडियो

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश और सरकार हमारे साथ खड़ी है। हमें संवेदनाएं दीं। पीएम मोदी बहुत दुखी थे। पीएम मोदी ने मुझसे पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पूछा।

कानपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर के चकेरी हवाई अड्डे पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में व्यवसायी शुभम द्विवेदी (31) भी शामिल थे। जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश और सरकार हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने हमें संवेदनाएं दीं। पीएम मोदी बहुत दुखी थे। पीएम मोदी ने मुझसे पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पूछा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पीएम मोदी ने हमें एक और मुलाकात का आश्वासन दिया।

VIDEO | PM Modi ( @narendramodi ) felicitated by UP CM Yogi Adityanath and others in Kanpur. The Prime Minister will shortly lay foundation stone and inaugurate multiple infrastructure projects in the city. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/Mtxh8Wjc4J — Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2025

#WATCH | Kanpur, UP: After meeting PM Modi, Wife of Shubham Dwivedi, who lost his life in #PahalgamTerroristAttack, Aishanya Dwivedi says, "PM Modi said that the entire nation and the government are standing with us. He gave us condolences...PM Modi was very sad...PM Modi asked… pic.twitter.com/f6eKZdm3HY— ANI (@ANI) May 30, 2025