'कांग्रेस, RJD ने बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई...', सिवान में बोले पीएम मोदी

PM Modi in Siwan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सीवान के जसौली से बिहार को हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा में की। भोजपुरी में पीएम मोदी ने कहा कि ’रउवा सब लोगन के प्रणाम करता नी... बाबा महेंद्र नाथ, बाबा हंसनाथ, सोगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद औउरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउवा सबके अभिनंदन करता नी... इसके बाद पीएम मोदी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेताओं और जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि सीवान की धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 10 हजार करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है। आज सीवान से हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण कर अत्यंत प्रसन्न हूं।

उन्होंने कहा कि उन्हें अभी बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। इनके कारण गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गया। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब विकास कर रहा है। उसके बाद भी बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है और वे इस दिशा में काम करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग काफी मेहनती होते हैं। बिहार के लोगों का स्वाभिमान का काफी ऊंचा होता है। बिहार के लोग स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। बिहार में लालटेन और पंजे वाले लोगों की वजह से बिहार के लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा। लेकिन, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार में काफी काम हुआ है। लेकिन, मोदी इतने से चुप नहीं होने वाला है। मैं बिहार को अभी और तोहफे देना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि हाल ही में वे विदेश यात्रा से लौटे हैं। भारत जल्द ही महाशक्ति बनेगा। इसमें बिहार की बड़ी भूमिका होगी। बिहार समृद्ध होगा, तभी देश विकसित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के नौजवानों ने तो 20 साल पहले की बदहाली सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुनी है, उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगलराज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत को नेतृत्व दिया उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। इन लोगों ने ऐसी लूट घसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं कि हमने भले ही बहुत कुछ किया हो, करते रहे हों और करते रहेंगे, लेकिन इतने से भी शांत होने वाला मोदी नहीं है।

उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस की करतूतें बिहार विरोधी हैं। ये निवेश विरोधी हैं। जब भी ये लोग अपने मुंह से विकास की बात करते हैं, तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग-धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं सबका साथ-सबका विकास और लालटेन वाले केवल अपने परिवार के विकास का काम करते हैं।

वहीं, राजद प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजद वालों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का कैसा अपमान किया यह पूरे देश ने देखा। उनका इशारा लालू यादव के जन्मदिन पर अम्बेडकर की तस्वीर को उनके पैरों में रखने पर था। उन्होंने कहा राजद-कांग्रेस वाले अम्बेडकर को अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है।

उन्होंने कहा कि लालू यादव से माफ़ी मांगने वाले पोस्टर भी लगे, लेकिन ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। ऐसे में दलितों सहित पूरे बिहार के लोगों से उन्होंने अपील की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित भारत का इंजन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है, जबकि अकेले 57 लाख लोगों को बिहार में पक्के घर का लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि सीवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। लालू-राबड़ी शासनकाल को जंगलराज करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग एक बार फिर से बिहार के संसाधनों पर कब्जा करने का सपना देखा है। ऐसे में इनसे सावधान रहने की जरूरत है। बिहार की समृद्धि में इन्हें बाधक नहीं बनने देना है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में करीब 55 हजार किमी ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से अधिक घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45 हजार से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ाते रहना है।

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों में भी इतने लोग गरीब थे। नारे गूंजते रहे और गरीबी बढ़ती रही। देशवासियों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में झोंक दिया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजद के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था। राशन बिचौलिए खा जाते थे। इलाज गरीब की पहुंच से दूर था। पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था। बिजली और पानी का कनेक्शन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस और सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। इनके सबसे बड़े भुक्तभोगी मेरे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई-बहन थे। इनको सपने दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति-अरबपति हो गए। हमारी सरकार गरीब की मुश्किलों को दूर करने में जुटी है। इतनी मेहनत के अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं।

#WATCH | Siwan, Bihar | Prime Minister Narendra Modi says, "The 'panja' and 'lantern' people together have hurt the pride of Bihar. They looted so much that poverty became Bihar's misfortune... But Modi is not the one who becomes quiet after doing so much work. I have to do a lot… pic.twitter.com/vnu1xVmHiC