राष्ट्रपति चुनावः दिल्ली में 70 में 68 विधायकों ने किया मतदान, दो विधायक नहीं डाल पाए वोट, जानें कारण

Highlights दिल्ली में 70 में से 2 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाए। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देश में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ जिसके नतीजे 21 जुलाई को आएंगे।

नई दिल्ली: मानसून सत्र के पहले दिन आज संसद और राज्य विधानसभाओं में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले गए। चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं।

विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में विधायकों द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां 70 में से 68 विधायकों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। मुस्तफाबाद से विधायक हाजी यूनुस इस समय हज यात्रा पर हैं जबकि मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय जेल में हैं इस वजह से वह वोट नहीं डाल सके।

