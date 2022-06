राष्ट्रपति चुनावः खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश और पटनायक से राजनाथ सिंह ने की बात, जानें पूरा मामला

Highlights 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। बैठक में करीब 17 राजनीतिक दलों के नेता शरीक हुए। बैठक तीन बजे आरंभ होकर करीब पांच बजे समाप्त हुई।

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने की मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से बात की है। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति चुनाव पर बीजद के नवीन पटनायक और जद (यू) के नीतीश कुमार से भी बात की।

इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए सीएम ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में करीब 17 राजनीतिक दलों के नेता शरीक हुए।

Defence Minister & BJP leader Rajnath Singh spoke to opposition leaders Mamata Banerjee, Mallikarjun Kharge & Akhilesh Yadav to know their views on candidates for Presidential poll before the Opposition leaders' meeting today: Sources