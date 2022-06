Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव 21 जुलाई को, आरिफ मोहम्मद खान, अमिताभ बच्चन, द्रौपदी मुर्मू और अनुसूईया उइके के नाम की चर्चा, सोशल मीडिया पर वायरल, देखें लिस्ट

Highlights केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से लेकर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन तक शामिल हैं। रतन टाटा और कुछ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के नाम भी सुझाए हैं। आरिफ मोहम्मद खान भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं।

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही बृहस्पतिवार को इस शीर्ष संवैधानिक पद के योग्य उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक हलकों से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई।

इन चर्चाओं, विशेषकर सोशल मीडिया में उम्मीदवार के रूप में जिन नेताओं या हस्तियों के नाम की चर्चा सबसे अधिक उनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से लेकर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन तक शामिल हैं। ट्विटर पर कुछ लोगों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मूल रूप से ओड़िशा की रहने वाली दो बार की विधायक व एक बार राज्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकीं और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूईया उइके तो कुछ ने रतन टाटा और कुछ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के नाम भी सुझाए हैं।

Learnt from a credible source that Janab Arif Mohammad Khan, present Governor of Kerala, is a strong contender for president of India. It's believable in view of steps .@narendramodi Ji is taking to counter anti-India narrative, getting built across the world because of fringies.