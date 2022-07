राष्ट्रपति चुनाव: तेलंगाना में हुई क्रॉस वोटिंग? दूसरा बैलेट पेपर मांगने पर कांग्रेस की महिला विधायक को लेकर अटकलें, जानिए पूरा मामला

Highlights तेलंगाना के मुलुग से महिला कांग्रेस विधायक दनासारी अनसुया को लेकर अटकलें। दनासारी अनसुया द्वारा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने की अटकलें पर कांग्रेस विधायक ने इनकार किया। दनासारी अनसुया भी आदिवासी समाज से आती हैं।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज हो रहे हैं। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले से आने वाली मुर्मू आदिवासी संताल समुदाय से नाता रखती हैं। इसलिए कई विपक्षी दलों ने भी उन्हें वोट देने की घोषणा की है। ऐसे में सोमवार को मतदान के दौरान ऐसी अटकलें शुरू हो गईं कि तेलंगाना में क्रॉस वोटिंग हुई है।

ये अटकलें तेलंगाना के मुलुग से महिला कांग्रेस विधायक और आदिवासी समुदाय से आने वाली दनासारी अनसुया को लेकर चलीं। दरअसल, वोटिंग के बाद दनासारी अनसुया ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर में कुछ गलती की वजह से उन्होंने दूसरा बैलेट मांगा लेकिन उन्हें नहीं दिया गया।

I casted my vote according to my conscience. I asked for another ballot as there was a mistake but they didn't give. - @seethakkaMLA pic.twitter.com/0VQ5cycqrG

क्रॉस वोटिंग की खबरों के बाद दनासारी अनसुया एक बार फिर सामने आई और वीडियो जारी कर सफाई दी। अनसुया ने कहा कि उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया। अनसुया ने कहा, 'राष्ट्रपति चुनाव में वोट के बारे में मुझ लेकर गलत अटकलें चल रही हैं। अगर मैंने NDA को वोट दिया तो मैं अपना वोट डालने से पहले एक और मतपत्र क्यों मांगूंगी? बैलेट पर स्केच मार्क था नामों पर नहीं, इसलिए मैंने एक और बैलेट के बारे में पूछा लेकिन चुनाव आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया, मैंने मेरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया।'

Wrong speculations are roaming about my #PresidentialElection vote if I voted for NDA why would I ask for another ballot before I caste my vote? Their was sketch mark on top of the ballot not on the names so I asked another ballot EC denied it, voted for My party candidate. pic.twitter.com/8ULeTq4yqI