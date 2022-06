President Election 2022: एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल करेंगी नामांकन

Highlights द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ राजनीति में आने से पहले राज्य के सिंचाई और बिजली विभाग में रह चुकी हैं कनिष्ठ सहायक

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून को नामांकन दाखिल करेंगी। मुर्मू ओडिशा की आदिवासी महिला नेत्री हैं और वे झारखण्ड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति निर्वाचित होती हैं तो ये पहला मौका होगा जब एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि वे देश की पहली आदिवासी समाज से आने वाली महिला राज्यपाल भी बन चुकी हैं।

एनडीए के सहयोगी दलों ने मुर्मू के नाम पर सहमति व्यक्त की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का स्वागत किया है। बिहार के सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फैसले की जानकारी देने के लिए फोन किया था।

आपको बता दें कि भाजपा ने मंगलवार को झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में की। इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, लोजपा (रामविलास) ने भी मुर्मू का पुरजोर समर्थन किया है।

